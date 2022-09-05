Kabine toplanıyor! Gündem: Ekonomi | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede icralık ve hacizlik 2 bin TL’ye kadar olan borçların silinmesine dair yasal düzenleme de masada olacak. Ayrıca günler sonra açıklanacak olan sosyal ucuz konut kampanyası için de son hazırlıklar Bakanlar Kurulu gündeminde olacak. İşte devletin zirvesinin Eylül ayı ilk toplantısında görüşeceği konular.