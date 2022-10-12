KADEM'den kadın girişimcilere destek | Video

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KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadınlar artık çalışma hayatının her alanında ve tüm sektörlerde 'Ben de varım' diyorlar." dedi.