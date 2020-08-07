Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
09:24
03:15
04:14
02:25
05:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 07.08.2020 | 14:08
02:32
04:21
11:12
06:25
Haliç Köprüsü'nde çalışmanın 2. etabı başlıyor | Video 07.08.2020 | 12:19
01:00
08:28
01:01
Terör örgütünde büyük çözülme devam ediyor | Video 07.08.2020 | 10:41
00:44
01:32
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama | Video 07.08.2020 | 10:41
07:35
Son Dakika Haberi: Merkez Bankası'ndan flaş karar | Video 07.08.2020 | 10:25
01:45
01:19
05:26
CHP'li Başkanın tartaklattığı kadın gazeteci konuştu | Video 07.08.2020 | 00:13
03:16
CHP’li Başkan kadın gazeteciyi tartaklattı | Video 07.08.2020 | 00:05
Bursa'da kardeşi Mustafa B. (35) tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın (45) hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.'nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, "Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim" dedi.