Video Haber Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
07.08.2020 | 14:18

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Bursa'da kardeşi Mustafa B. (35) tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın (45) hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.'nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, "Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim" dedi.

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