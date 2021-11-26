Kılıçdaroğlu ve Akşener’de İmamoğlu çatlağı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Eyüpsultan’da yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu için, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi. Kılıçdaroğlu ise önceki gün, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar” demişti.