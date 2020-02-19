Kopenhag'da geceyi aydınlatan ışık festivali! | Video
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sokaklar renklendi. Kentte 23 gün boyunca sürecek olan ışık festivali başladı. Şubat ülkede en karanlık geçen aylardan birisi. Danimarka'da gündüzler kısa geceler ise fazlasıyla uzun oluyor. Durum böyle olunca Kopenhag, kışın etkinliklerle canlanıyor. Kopenhag ışık festivalide o etkinlikler arasında yer alıyor.
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