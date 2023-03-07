Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, oluşan araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tırın karıştığı kaza sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara İstikametinde trafik kapatıldı. Avrupa’dan, Anadolu yakasına geçmek için köprü yoluna giren binlerce tırın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:02
10:31
00:39
Bangladeş’te patlama: 14 ölü, 70’den fazla yaralı | Video 07.03.2023 | 17:55
07:36
Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video 07.03.2023 | 16:39
07:51
Son Dakika: Brunei Sultanı Ankara'da... | Video 07.03.2023 | 16:48
02:47
Hilal Kaplan | Kumar masasına dönüş 07.03.2023 | 16:05
04:32
Mehmet Barlas | Tükürdüğünün yalayan pişkin muhalefet 07.03.2023 | 16:00
03:38
02:32
09:07
01:26
45:29
07:39
22:19
02:12
Berat Kandili'nde duygusal anlar yaşandı | Video 07.03.2023 | 00:37
00:40
03:46
46:03
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! | Video 06.03.2023 | 20:54
03:46