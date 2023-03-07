Video Haber Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, oluşan araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, oluşan araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, oluşan araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video

07.03.2023 | 20:23

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tırın karıştığı kaza sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara İstikametinde trafik kapatıldı. Avrupa’dan, Anadolu yakasına geçmek için köprü yoluna giren binlerce tırın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

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