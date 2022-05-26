Video Haber Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video

26.05.2022 | 09:33

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Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:03
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Maltepe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen “Rüşvet” operasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Yedi günlük gözaltı sürelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Maltepe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Yedi günlük gözaltı sürelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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