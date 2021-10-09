Video Haber Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı

Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı

09.10.2021 | 09:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 04:33
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 09.10.2021 | 09:15
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok çarpıcı sözler! Kadroyu sahaya çıkaran kişi... | Video 00:58
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..." | Video 08.10.2021 | 23:17
Son dakika: Kanal İstanbul neden gerekli? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu madde madde açıkladı | Video 01:01:30
Son dakika: Kanal İstanbul neden gerekli? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu madde madde açıkladı | Video 08.10.2021 | 21:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu CHP’li İBB’ye tepki gösterdi | Video 08:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu CHP'li İBB'ye tepki gösterdi | Video 08.10.2021 | 22:51
Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başında | Video 00:53
Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başında | Video 08.10.2021 | 19:10
İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı! | Video 03:45
İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı! | Video 08.10.2021 | 19:08
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü! | Video 01:10
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü! | Video 08.10.2021 | 18:42
Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü | Video 01:55
Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü | Video 08.10.2021 | 18:10
’Polis tutanağını sildireceğiz’ deyip 500 bin dolar istemişler | Video 00:08
'Polis tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar istemişler | Video 08.10.2021 | 17:58
Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi | Video 03:37
Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi | Video 08.10.2021 | 17:35
Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında... 02:58
Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında... 08.10.2021 | 17:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz | Video 07:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz" | Video 08.10.2021 | 15:18
Engin Ardıç | Türkiye’yi bitirirler 02:24
Engin Ardıç | Türkiye’yi bitirirler 08.10.2021 | 15:25
Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası 02:12
Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası 08.10.2021 | 15:23
Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii’ne geldi | Video 00:54
Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video 08.10.2021 | 13:27
Başkan Erdoğan’dan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda önemli açıklamalar | Video 21:20
Başkan Erdoğan'dan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar | Video 08.10.2021 | 11:51
Bakan Akar’dan Yunanistan’a provokasyon tepkisi | Video 11:17
Bakan Akar'dan Yunanistan’a "provokasyon" tepkisi | Video 08.10.2021 | 10:18
Bakan Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır | Video 03:31
Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır" | Video 08.10.2021 | 10:04
CHP’li başkandan skandal sözler: Şişli, Beykoz, Kağıthane... Bunların hepsi çoban ya! 00:16
CHP'li başkandan skandal sözler: "Şişli, Beykoz, Kağıthane... Bunların hepsi çoban ya!" 08.10.2021 | 10:04
FETÖ’nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi | Video 01:59
FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2021 | 08:51

Barış Pınarı Harekatı sırasında doğum sancıları tutuğu için askerler tarafından zırhlı araçla hastaneye yetiştirilen Suriyeli annenin dünyaya getirdiği ve harekat nedeniyle Pınar isminin veriliği Suriyeli küçük kıza, Mehmetçik tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırılması için Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti. Barış Pınarı Harekatı devam ederken mayın ve EYP temizliği yapan Mehmetçik, hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini almış ve Ziheyye El Halil isimli hamile kadını zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı.


El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Operasyon sırasında hastaneye ulaştırarak hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtaran Mehmetçiğe teşekkür eden El Halil, Barış Pınar Harekatı nedeniyle kızına Pınar ismini vermişti.


Küçük Pınar 2 yaşına bastı
Annesini hastaneye yetiştirip sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde harekatın sembol ismi olan Pınar'ı unutmadı. Askerler, minik Pınar'a doğum günü sürprizi yaptı. Türkiye'den doğum günü pastası alıp El Halil ailesinin Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evine giden Mehmetçik Pınar'ın 2'inci yaşını kutladı. İlk önce doktor tarafından sağlık kontrolü gerçekleştirilen minik Pınar, daha sonra Mehmetçiğin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları tutan Pınar ve ailesine askerler, çeşitli hediyeler verdi.


Bölgede özgür bir şekilde yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen minik Pınar'ın babası Ali El Halil, "İki yıl önce, operasyonun ilk gününde eşime cerrahi müdahale yapılması gerekiyordu. Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale'de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bu gün 2'inci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA