Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: "Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul'u yönetemez!"

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in arasından su sızmazdı. “Ekrem’in yüzünde 'Rabbi Yessir' görüyorum” diyen Meral Akşener, partisinin iç işlerine karışan Ekrem İmamoğlu’na çok sert çıktı. Önce büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Ardından CHP’li İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a ‘korkaklar’ diyerek çıkıştı. Bugün, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda yine İmamoğlu’nu hedef aldı. “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez” ifadelerini kullandı