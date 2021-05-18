MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
44:01
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 18.05.2021 | 11:26
08:49
01:32
1.5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı 18.05.2021 | 10:46
09:13
01:05
01:06
52:34
00:21
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi | Video 17.05.2021 | 21:50
05:48
MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video 17.05.2021 | 21:43
15:39
01:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Avusturya’ya tepki gösterdi | Video 17.05.2021 | 21:06
03:04
Başkan Erdoğan, ‘Kontrollü Normalleşme Takvimi'ni açıkladı | Video 17.05.2021 | 20:55
03:01
52:45
03:37
02:25
02:47
00:50
00:25
01:14
Son dakika: BM'den Filistin hamlesi: Perşembe günü toplanacak | Video 17.05.2021 | 18:40
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli son dakika açıklamaları yaptı. CHP ve Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının koronavirüs salgınını etik dışı biçimde rant ve siyasi kazanç kapısı olarak gördüğünü belirten Bahçeli "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur" dedi.