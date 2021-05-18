MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli son dakika açıklamaları yaptı. CHP ve Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının koronavirüs salgınını etik dışı biçimde rant ve siyasi kazanç kapısı olarak gördüğünü belirten Bahçeli "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur" dedi.