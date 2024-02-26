Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında", "Sayın Cumhurbaşkanım", "CumhurunReisi70yaşında" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.