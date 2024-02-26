Video Haber Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video
Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video

Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video

26.02.2024 | 11:54

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında", "Sayın Cumhurbaşkanım", "CumhurunReisi70yaşında" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan’ı anlattı | Video 06:08
Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video 26.02.2024 | 11:54
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video 00:39
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video 26.02.2024 | 11:12
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video 00:39
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist yakalandı | Video 26.02.2024 | 11:08
Cumhurun Reisi 70 yaşında! Milyonlarca kişi Başkan Erdoğan’ın yeni yaşını kutladı | Video 04:43
"Cumhurun Reisi 70 yaşında!" Milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı | Video 26.02.2024 | 10:18
Bakan Yerlikaya: “4 ilde düzenlenen operasyonlarda ‘Gülbaharlar’ suç örgütü çökertildi” | Video 00:56
Bakan Yerlikaya: “4 ilde düzenlenen operasyonlarda ‘Gülbaharlar’ suç örgütü çökertildi” | Video 26.02.2024 | 08:46
Eyüpsultan’da konuşan Murat Kurum: “Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz” | Video 17:35
Eyüpsultan’da konuşan Murat Kurum: “Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz” | Video 26.02.2024 | 06:19
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıldı | Video 08:49
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıldı | Video 26.02.2024 | 06:19
Bodrum’da bitmeyen su patlaması 00:14
Bodrum'da bitmeyen su patlaması 25.02.2024 | 21:14
Turgut Altınok ‘Yavaş’layan Ankara’yı hızlandıracak | Video 00:28
Turgut Altınok ‘Yavaş’layan Ankara’yı hızlandıracak | Video 25.02.2024 | 16:51
Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar | Video 43:16
Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar | Video 25.02.2024 | 16:22
İstanbul’a ulaşım müjdesi: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın hizmete giriyor | Video 04:09
İstanbul'a ulaşım müjdesi: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın hizmete giriyor | Video 25.02.2024 | 14:21
Turgut Altınok, Ankara için vaatlerini sıraladı | Video 27:16
Turgut Altınok, Ankara için vaatlerini sıraladı | Video 25.02.2024 | 14:18
Yücel Arzen’den Turgut Altınok için seçim müziği Vaktidir O Dirilişin | Video 01:14
Yücel Arzen'den Turgut Altınok için seçim müziği "Vaktidir O Dirilişin" | Video 25.02.2024 | 13:08
Meksikalı Mariachi grubundan İstiklal Marşı 00:19
Meksikalı Mariachi grubundan İstiklal Marşı 25.02.2024 | 00:15
Başkan Erdoğan: İsrail’in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır | Video 03:47
Başkan Erdoğan: "İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır" | Video 24.02.2024 | 17:08
Başkan Erdoğan’dan Sakarya mitinginde önemli açıklamalar | Video 40:25
Başkan Erdoğan'dan Sakarya mitinginde önemli açıklamalar | Video 24.02.2024 | 15:19
İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret | Video 06:25
İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret | Video 24.02.2024 | 13:40
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar | Video 08:16
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar" | Video 24.02.2024 | 13:26
Muharrem İnce’den muhalefete tepki ’PKK’ya FETÖ’ye selam verirsen halk hesabını sorar’ 01:45
Muharrem İnce'den muhalefete tepki 'PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar' 24.02.2024 | 11:39
Başkan Erdoğan: Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız | Video 02:57
Başkan Erdoğan: "Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" | Video 24.02.2024 | 11:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA