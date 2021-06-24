Video Haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş ABD'li heyet açıklaması "Görüşme devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş ABD'li heyet açıklaması "Görüşme devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş ABD'li heyet açıklaması
24.06.2021 | 11:03

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı ile ilgili olarak "ABD heyet geldi, bakanlığımızda görüşmedevam ediyor" dedi.

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