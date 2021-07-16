MİT'den Duhok'ta bir nokta operasyon daha! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan teröristler öldürüldü
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MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.