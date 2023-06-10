Video Haber MKE Roket fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Vasip Şahin'den ilk açıklama "Patlamanın nedeni..." | Video
MKE Roket fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Vasip Şahin'den ilk açıklama

MKE Roket fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Vasip Şahin'den ilk açıklama "Patlamanın nedeni..." | Video

10.06.2023 | 11:19

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamaya göre 5 işçinin şehit olduğu belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın nedenini açıkladı.

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