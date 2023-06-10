MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit | Video

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamaya göre 5 işçinin şehit olduğu belirtildi.