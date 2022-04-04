“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin konumuna değinerek, “Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebiliyor” ifadelerini kullanarak, “Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” dedi.