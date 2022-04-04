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“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video 04.04.2022 | 01:04
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Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu | Video 03.04.2022 | 18:18
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Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme | Video 03.04.2022 | 18:03
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Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 02.04.2022 | 22:00
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Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu | Video 02.04.2022 | 19:05
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A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında! | Video 02.04.2022 | 19:02
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Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 18:38
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Burhanettin Duran | AK Parti, merkez sağ ve kimlik siyaseti tartışmaları 02.04.2022 | 16:39
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin konumuna değinerek, “Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebiliyor” ifadelerini kullanarak, “Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” dedi.