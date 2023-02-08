MSB: Kahraman Mehmetçik deprem bölgesine intikale devam ediyor | Video
İlk andan itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanında olan Kahraman Mehmetçik, AFAD Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere Valiliklerden gelen talepleri karşılamak üzere deprem bölgesine intikale devam ediyor.
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