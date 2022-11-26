MSB: "LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor" | Video
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MSB twitter hesabında duyurdu... Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.