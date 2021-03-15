MSB'den El Bab'daki akaryakıt pazarına balistik füze saldırısına ilişkin açıklama | Video
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab’a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada; Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.