MSB’den Sarıkamış Harekatı paylaşımı | Video

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı nedeniyle bir video paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."