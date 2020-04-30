Özcan Deniz'den duygulandırna paylaşım! Oğlunun yeni yaşında video paylaştı | Video

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabı Instagrma üzerinden oğlu Kuzey'le vakit geçirirken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Deniz, bu video üzerinden oğlunun yeni yaşını kutladı. Paylaşımının altına “Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun.. Ömrüm, Kuzey’im..” notunu düştü.