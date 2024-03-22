Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek ile canlı yayında tartıştı | Video

CHP Genel Merkez binasında gazetecileri konuk eden CHP lideri Özgür Özel ile CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında tartışma çıktı. Muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini ifade eden Deniz Zeyrek, Özgür Özel'i sinirlendirdi.