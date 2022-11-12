Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonuyla iyice köşeye sıkışan teröristlerin teslim olma anını yayınladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" denildi.