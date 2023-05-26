PKK operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı | Video
Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Trakya HDK 2'nci Dalga' adı verilen operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheliden 21’i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.
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