PKK operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı | Video

Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Trakya HDK 2'nci Dalga' adı verilen operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheliden 21’i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.