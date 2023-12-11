PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu "Ruken Zilan" kod adlı teröristi Duhok kırsalında etkisiz hale getirdi.
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