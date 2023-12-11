Video Haber PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video
PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video

PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video

11.12.2023 | 12:33

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu "Ruken Zilan" kod adlı teröristi Duhok kırsalında etkisiz hale getirdi.

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