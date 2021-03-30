PKK'lı teröristlerden kan donduran işkence! Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence anı kamerada

Terör örgütü PKK Irak'ın Sincar kentinde bölge halkı üzerinde tehdit ve işkence baskı kurmaya devam ederken, örgütün zorla kaçırdığı iki Ezidi'ye yönelik uyguladığı işkence görüntüleri ortaya çıktı! Örgütün sivillere uyguladığı zulme tepki gösteren Ezidiler'in sözcüsü İbrahim Hüdeyda, "Bir kez daha PKK'nın Sincar'dan çıkartılmasını istiyoruz. Eğer Irak ordusu, terörist PKK'ya baş gelemezse Türkiye gelip bizleri kurtarsın" diye konuştu.