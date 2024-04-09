Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza
Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra kavşakta drift yapan sürücü kameralara yakalandı. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 33 bin 739 TL ceza kesildi.
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