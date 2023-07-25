Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de | Video
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore’de Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore’ye geldi.
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