Video Haber Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de | Video
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de | Video

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de | Video

25.07.2023 | 22:41

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore’de Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore’ye geldi.

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