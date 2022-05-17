Saatlerce otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar çileden çıktı! Kadıköy’de İETT isyanı | Video
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Son dönemde kaza ve arızalarıyla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadıköy’de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar çileden çıktı. Yolu kapatan vatandaşların otobüslerin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.