Satılacağı yalanını karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!” | Video

ASELSAN’ın yabancılara satılacağına yönelik yalan sosyal medyada muhalefet eliyle yayılırken bu algı operasyonunu ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bozarak böyle bir satışın olmadığını ve dezenformasyon yapıldığını açıklamıştı. ASELSAN bu yalan haberler sonrasında resmi Twitter hesabından “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!” diyerek bir video paylaştı.