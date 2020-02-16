Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video

Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren ve kamyonetini, telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.