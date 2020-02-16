Video Haber Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video
16.02.2020 | 10:47

Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren ve kamyonetini, telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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