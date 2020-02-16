Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video
Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren ve kamyonetini, telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
00:52
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video 16.02.2020 | 10:47
01:30
CHPli Erdoğdu'dan skandal sözler! "Polise taşla direnebilirsiniz" | Video 16.02.2020 | 09:55
00:56
03:20
11:12
Muhalefetin Suriye tepkisine milletvekillerinden sert yanıt | Video 15.02.2020 | 16:59
01:13
00:30
01:11
00:26
01:17
Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video 15.02.2020 | 15:14
01:39
00:24
04:04
00:57
00:23
01:29
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 15.02.2020 | 11:09
02:37
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 15.02.2020 | 09:56
01:54