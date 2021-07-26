SON DAKİKA: 26 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 26 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 koronavirüs testi yapılırken, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada uyarılarını yineledi ve "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.