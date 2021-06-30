Video Haber Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
30.06.2021 | 23:29

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Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Salgın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya itmişti. Bu kapsamda, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanırken, alınan tedbir kararları kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler ciddi şekilde azaldı. Uzun bir süredir 10 binin altında seyreden vaka sayıları dün 5 bin 846 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 30 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Vefat sayısı 301 gün ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine geriledi. İşte tabloda son durum...

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