Son dakika: A Para'ya konuşan Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyatlarla mücadele mesajı

Son dakika... A Para'ya açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatlarla ve stokçulukla mücadele konusunda önemli bilgiler paylaştı. "Biz Ticaret ve Tarım Bakanlıkları olarak koordineli çalışıyoruz. Günlük fiyat hareketlerini izleyerek müdahalede bulunuyoruz." diyen Bolat, seçim öncesi yapılmaya çalışılan bazı operasyonel hamleleri boşa çıkardıklarını söyledi.