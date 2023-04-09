SON DAKİKA: AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti! | Video

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ve açıklanmasına saatler kalan milletvekili aday listesi büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme ile milletin karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. İşte AK Parti'nin 2023 milletvekili aday listesi için sızan kulis bilgileri...