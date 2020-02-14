Son dakika! AK Parti'nin sorusu Tunç Soyer'i çıldırttı | Video
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Hüsnü Boztepe'nin sorusu karşısında sinirlenerek söz vermedi.
AK Partili Hüsnü Boztepe, Başkan Soyer'e Seferihisar'da Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri hatırlattı. Soruya kızan Tunç Soyer, "Susun yoksa sizi attıracağım" dedi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
04:19
03:00
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383’e çıktı 14.02.2020 | 10:21
00:36
Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü 14.02.2020 | 10:14
02:10
02:00
İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi 14.02.2020 | 10:14
00:33
24:11
01:03
Son 141 yılın en sıcak ocak ayı! Bilinen en sıcak 5 yıldan biri: 2020 14.02.2020 | 09:53
01:15
İzmir'de korsan servisle tehlikeli yolculuk 14.02.2020 | 09:29
02:22
Son dakika! AK Parti'nin sorusu Tunç Soyer'i çıldırttı | Video 14.02.2020 | 09:36
01:55
Son dakika! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde FETÖ itirafı | Video 14.02.2020 | 09:23
00:37
Epilepsi hastası çocuk 3. kattan düştü 14.02.2020 | 09:08
03:35
02:07
01:41
Cahit Özkan “Kılıçdaroğlu, verdiği namus sözünü tutmadı” | Video 13.02.2020 | 22:05
14:09
CHP'de kaset dizaynı | Video 13.02.2020 | 20:08
01:51
04:49