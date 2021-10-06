SON DAKİKA: Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın

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Son dakika haberleri... Ankara polisi, FETÖ terör örgütünde eski üst düzey sorumlu olan ve haklarında arama kaydı olan şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetlerini tespit etti. İstihbarat birimlerinin yaptığı sıkı takip sonrasında örgütün eski Rize İl ablalığı, Sincan Bölge imamlığı yapan şüphelilerinde aralarında bulunduğu 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.