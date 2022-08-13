Video Haber SON DAKİKA: Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı | Video
SON DAKİKA: Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı | Video

SON DAKİKA: Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı | Video

13.08.2022 | 16:37

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını duyurdu.

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