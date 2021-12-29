Son Dakika: Bakan Adil Karaismailoğlu Pirinkayalar Tüneli açılış töreninde konuştu | Video
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Son Dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tünelin açılışında konuştu. Pirinkayalar Tüneli'nin, zorlu bir topografyada yer alan, dik ve dar 22 virajın bulunduğu, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacağını söyledi.