Son dakika! Bakan Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." dedi.