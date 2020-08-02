Son Dakika: Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama | video

Son Dakika Haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu! Bakan Pakdemirli üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını belirtti.