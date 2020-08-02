Son Dakika: Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama | video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
01:41
01:32
Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu | Video 02.08.2020 | 09:34
00:50
Aydın'da alevler Yatağan'a doğru ilerliyor! | Video 01.08.2020 | 21:49
00:51
01:10
00:21
Taksim’deki değnekçi teröründe flaş gelişme | Video 01.08.2020 | 18:55
05:34
00:33
00:59
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı | Video 01.08.2020 | 10:50
03:12
01:30
06:56
Ayasofya Camii'ne bayramda yoğun ilgi! | Video 31.07.2020 | 22:52
01:26
Şanlıurfa’da 113 acemi kasap hastanelik oldu | Video 31.07.2020 | 22:39
00:27
Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada | Video 31.07.2020 | 22:34
03:10
00:38
Restorana giren kurbanlık koç paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 31.07.2020 | 19:36
02:05
Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 31.07.2020 | 19:12
03:05
05:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta | Video 31.07.2020 | 18:33
Son Dakika Haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu! Bakan Pakdemirli üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını belirtti.