SON DAKİKA | Bakan Tunç'tan yazar Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: Kırmızı bülten süreci başladı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok’un Mısır’a kaçmasına ilişkin, “Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır’dan Türkiye’ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.