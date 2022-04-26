Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video

26.04.2022 | 16:06

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Son dakika haberi: En önemli Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek." dedi..

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