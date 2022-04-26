SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video
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Son dakika haberi: En önemli Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek." dedi..