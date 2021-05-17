Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video
17.05.2021 | 20:15

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Başkan Erdoğan: PKK’nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.

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