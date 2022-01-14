Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video

14.01.2022 | 18:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 00:49
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 14.01.2022 | 18:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 02:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 14.01.2022 | 16:52
Arnavutluk’ta Türkiye’nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 05:08
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 14.01.2022 | 16:36
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: ’Niye kınayamıyorsun’ | Video 04:22
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun' | Video 14.01.2022 | 16:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 16:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 14.01.2022 | 14:51
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 03:01
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 14.01.2022 | 14:50
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 02:44
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 14.01.2022 | 14:47
Yavuz Donat | Menderes’e yakışan ’Anıt Müze’ 09:22
Yavuz Donat | Menderes'e yakışan 'Anıt Müze' 14.01.2022 | 13:58
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 00:35
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 14.01.2022 | 13:49
FETÖ’ye Kastamonu’da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 05:27
FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.01.2022 | 13:22
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 03:18
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 14.01.2022 | 12:43
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 02:28
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 | 12:41
İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:58
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.01.2022 | 10:45
Hakkari Yüksekova’da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini ’tipi’ ve ’pars’ buldu 00:44
Hakkari Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini 'tipi' ve 'pars' buldu 14.01.2022 | 08:35
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Hello Türkiye kampanyasına ilişkin açıklama | Video 01:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin açıklama | Video 14.01.2022 | 01:43
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk cep uydusu ’Grizu-263A’dan başarıyla sinyal alındı! | Video 03:01
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı! | Video 14.01.2022 | 01:41
Prens Andrew’a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı | Video 02:10
Prens Andrew'a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı | Video 13.01.2022 | 23:42
Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklamalar | Video 01:50:58
Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video 13.01.2022 | 23:32
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:28
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 13.01.2022 | 23:30
Soylu’dan Akçakale’de şehit olan Koç’un ailesine taziye ziyareti | Video 02:38
Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video 13.01.2022 | 22:44

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA