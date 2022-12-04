SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında açıkladı: Pedagojik formasyona düzenleme | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında YÖK Başkanı ile görüştüklerini berlirten Başkan Erdoğan, "3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık." dedi. CHP'nin ABD'li danışman ile anlaşmasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bize yerli, milli bir zihniyet ve zeka lazım. Siz gençlerdeki akıl onlarda yok." ifadelerini kullandı.