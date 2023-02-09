Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı! | VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan Kilis'te yaptığı açıklamada, 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.
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