Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar peki neden YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Finlanda ve İsveç için "Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine bir evet diyemeyiz." dedi