Son dakika: Başkan Erdoğan'dan askerlerle iftar programında önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan güney sınırımızda bir "teröristan" kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan "Bu yaz, Irak sınırını komple güvence altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.