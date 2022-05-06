Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çatalca'da önemli açıklamalar: "Verdiğimiz sözleri yerine getirdik" | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çatalca Belediyesi'nin önünde vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan: "Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok." ifadelerini kullandı